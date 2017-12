Suzuki SV 650 C-Racer

Das Tuning-Kit vom griechischen Hersteller C-Racer, das die Suzuki SV 650 in einen Scrambler verwandelt, besteht aus verschiedenen Teilen, die mehr oder weniger individuell zusammengestellt werden können. So können beispielsweise verschiedene Gläser für den Scheinwerfer gewählt werden. Weitere Bestandteile des Kits sind unter anderem ein Kennzeichenhalter, Gabelschoner, verschiedene Sitzbänke und ein Lampenschirm. Einen großen Anteil der Teile machen edle Abdeckungen aus.

Das Unternehmen C-Racer versorgt seine Kunden seit mehr als 20 Jahren mit einer großen Auswahl an handgearbeiteten Custom-Teilen. Sie waren auch auf der diesjährigen EICMA in Mailand mit eben jenem Custom-Kit zu sehen. Den Vertrieb in Deutschland übernimmt Parts Europe.

Preise für das Custom-Kit (inkl. MwSt.):