Modifizierungen für die Café Racer-Variante Suzuki SV 650 X: Lampenverkleidung in Retro-Manier, neu gestaltete Sitzbank und Stummellenker. Ansonsten sind noch die Fußrasten sowohl für den Sozius als auch den Fahrer in Schwarz gehalten. Am Gewicht dürfte sich gegenüber der Standard-SV mit etwa 197 Kilogramm, wenn überhaupt, nur minimal etwas getan haben.

Auch preislich wird sich die Suzuki SV 650 X nicht weit von der SV entfernen – man darf mit um die 7.000 Euro rechnen. Zum Vergleich: Die SV 650 kostet 6500 Euro.