Zwischen 1996 und 2001 fuhr Tarso Marques relativ erfolglos für Minardi in der Formel 1. Später versuchte er sich in seiner Heimat noch als Stock Car-Fahrer. Heute agiert Marques erfolgreich als Customizer. Mit seinem eigenen Unternehmen entwirft und baut er extrem ausgefallene Autos und Motorräder.

Showstopper in Daytona

Seinen wohl extremsten Motorrad-Entwurf präsentierte Marques 2018 auf der Daytona Bike Week. Die TMC Dumont schlug derart heftig ein, dass sie quasi allen anderen Umbauten - und das will was heißen in Daytona - die Show stahl. Die Dumont wurde Best of Show. Für den ultimativen Showeffekt setzt die TMC Dumont - sie ist nach einem brasilianischen Flugpionier benannt - auf einen luftgekühlten Sechszylinder-Flugmotor sowie nabenlose Riesenräder mit 36 Zoll Durchmesser.