Jeweils sechs Modelle von KTM und BMW haben es in die Top 20 geschafft. Komplettiert wird das Ranking von zwei Ducatis, zwei Yamahas, zwei Triumphs, einer Honda und einer Aprilia. Neben der Punktevergabe erhalten die getesteten Modelle zusätzlich eine Preis-Leistungs-Note, mit der sich die Punktzahl besser einordnen lässt. So belegt beispielsweise die Ducati Multistrada 1200 Enduro mit insgesamt 718 Punkten einen starken sechsten Platz. Allerdings ist sie mit einem Preis von 22.954 Euro auch das teuerste Motorrad des Rankings. Aufgrund des hohen Preises erhält sie somit die Preis-Leistungs-Note 4,0. Das Gegenstück zur Multistrada 1200 kommt ebenfalls von Ducati. Die Multistrada 950 landet mit einer Gesamtpunktzahl von 713 Punkten nur einen Platz hinter der großen Schwester. Dafür ist sie mit einem Preis von 15.328 Euro allerdings deutlich günstiger. Aufgrund des geringeren Preises erzielt die kleine Multi somit die Preis-Leistungs-Note 1,6. Bestwert im Top-20-Ranking!

Ältestes Bike von 2009

In der 1000-Punkte-Wertung werden die Bikes in fünf Kategorien verglichen, in denen es folgende Punkteaufteilung gibt:

Motor: maximal 250 Punkte

Fahrwerk: maximal 250 Punkte

Alltag: maximal 250 Punkte

Sicherheit: maximal 150 Punkte

Kosten: maximal 100 Punkte

Verglichen mit anderen Bike-Gattungen erzielen Enduros relativ viele Punkte. Lediglich die Sporttourer erreichen ähnlich hohe Punktzahlen. Zum Vergleich: die am besten bewerteste Enduro des Rankings kommt auf satte 763 Punkte.