Auch in der summierten Jahresstatistik sieht es im Vergleich zum Vorjahr für die ersten elf Monate des Jahres nicht ganz so gut aus. Der Zweiradmarkt musste von Januar bis November einen Rückgang von insgesamt 13,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verkraften.

Honda im November stark, BMW R 1200 GS weiter vorne

Auch im November 2017 gibt es kein Vorbeikommen an der BMW R 1200 GS. Mit 263 Exemplaren sichert sich die BMW-Reiseenduro die Spitzenposition. In der Jahresstatistik liegt die BMW ebenfalls weit vorne. Mit 8.236 Neuzulassungen sind von der großen GS mehr als doppelt so viele Fahrzeuge in Betrieb genommen wordenwie von der Yamaha MT-07 auf Platz 2 (3.457 Neuzulassungen von Januar bis November 2017).

Auch Honda dürfte mit den Statistiken im November relativ zufrieden sein. Gleich drei Modelle landeten unter den Top 5 des Rankings. Die meisten Modelle der Top 20 kommen übrigens von KTM. Harley-Davidson hat es im November dagegen nicht ins Ranking geschafft.