Top 20 - Motorrad-Neuzulassungen im Oktober 2018

Enge Kiste: die brandneue und eben erst auf dem Markt gekommene BMW R 1250 GS war im Oktober 2018 drauf und dran, die seit Jahren auf Platz 1 stehende R 1200 GS erstmals wieder von der Spitze der Neuzulassungszahlen zu stoßen. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusehen, dass die neue GS zukünftig vor der alten R 1200 GS landen wird. Im Oktober war es allerdings noch nicht so weit. Hinter den beiden BMWs folgen die Kawasaki Z 650 und die Yamaha MT-07. Komplettiert werden die Top 5 von den ersten beiden von insgesamt sechs KTM-Modellen im Oktober-Ranking, die auf die gleiche Anzahl an Neuzulassungen gekommen sind. Ansonsten haben es eine weitere BMW, drei weitere Kawas und zwei weitere Yamahas in die Top 20 geschafft. Ebenfalls mit dabei sind vier Modelle von Honda.