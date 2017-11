KTM präsentierte auf der EICMA 2017 die neue 790 Duke. Kurioserweise gab es so ein Motorrad schon einmal vor nicht allzu langer Zeit von einer Firma, die heute zu KTM gehört. 2011 noch unter BMW-Regie, baute Husqvarna für kurze Zeit die Nuda 900. Der Motor, der in einem Gitterrohrrahmen hing, hatte 898 Kubik, war ein Parallel-Twin mit Hubzapfenversatz und leistete 105 PS. Die Nuda wog 195 Kilo vollgetankt. Nur: Die Basis bildete der BMW-Motor der F 800-Serie und es war nach dem Kauf von Husqvarna durch KTM ausgeschlossen, dass die Husqvarna Nuda mit diesem Motor weitergebaut werden kann. Also füllt KTM mit seiner komplett neu entwickelten 790 Duke die Lücke im Markt, die man quasi selbst aufgerissen hat.

Aber was auch immer die KTM 790 Duke dann kann, die Husqvarna war ein sehr potentes Motorrad. Das wissen auch die Jungs von Triplespeed und haben sich die Nuda 900 vorgenommen, um aus dem coolen Landstraßenwedler ein noch cooleres Geschoss zu machen. An den BMW-Basismotor, den Husqvarna für die Nuda bereits um 100 Kubik durch deutlich längeren Hub vergrößerte und mit Hubzapfenversatz sexy machte, haben die Triplespeedler einen Remus Hypercone-Slip-on drangesteckt und das Ganze per Dynojet Power Commander V mit Autotune-Kit abgestimmt. Damit der Twin ordentlich Luft bekommt, schnüffelt er seinen Sauerstoff durch einen K&N-Racing-Luftfilter. Um das sechs Jahre alte Motorrad in die Gegenwart zu heben, schaltet sich das Getriebe nun per Quickshifter ebenfalls von Dynojet. Trotz dieser überschaubaren Maßnahmen kann man sich vorstellen, wie viel Spaß der Zweizylinder macht.