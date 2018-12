Triumph Rocket III (2019)

Die Triumph Rocket III steht offensichtlich vor einem Comeback, das schon im Jahr 2019 anstehen dürfte. Auf einer Präsentation wurde den Händlern die neue Rocket bereits gezeigt. Durchgesickerte Bilder dieser Präsentation zeigen auch uns, was kommen wird.

Natürlich wird die neue Rocket III mit einer Armada an Assistenzsystemen (ABS, Traktionskontrolle, Tempomat, Launch Control, ...) sowie einen Digital-Cockpit mit TFT-Display und Connectivity-Features ausgerüstet sein.

Der wird aber im Hubraum von knapp 2,3 auf 2,5 Liter zulegen, was auch zu einem weiteren Leistungs- und Drehmomentanstieg führen dürfte. Die alte Rocket lieferte bis zu 148 PS und 221 Nm Drehmoment. Die neue dürfte bei beiden Werten nachlegen. Triumph proklamiert über 180 PS und gut 230 Nm Drehmoment, das bereits unter 3.000 Touren anliegen soll. Ausatmen darf der Dreizylinder über kurze Sidepipes einer 3-in-2-Anlage, die vor dem Hinterrad münden. Das wiederum wird von einer Einarmschwinge geführt und kann sich so deutlich freier präsentieren.

Die Rocket III wird fahraktiver.

Fahraktivere Haltung

Ein flacherer Lenker und weiter hinten montierte Fußrasten lassen den Fahrer aufrechter in seiner neuen Sitzkuhle sitzen. Der Sozius thront auf einem kleinen Sitzbrötchen deutlich darüber. Direkt dahinter endet die Rocket III mit einem kurzen Bürzel. Der Kennzeichenträger sitzt an einem an der Schwinge abgestützen Ausleger.

Vorne bleibt es beim Doppelscheinwerferdesign, das sich mit dem kleinen Flyscreen allerdings deutlich an den älteren Speed Triple-Modellen anlehnt. Die Upside-Down-Gabel scheint steiler zu stehen, die Vierkolbenbremssättel sind radial angeschlagen. Zu erwarten ist auch eine Gewichtsreduzierung, brachte die alte Rocket III doch fast 370 Kilogramm auf die Waage.

Wie bei Triumph üblich, wird die neue Rocket auch in verschiedenen Varianten ins Programm rutschen.