Triumph Tiger 800 XC/XR (2018)

Um mal eine Zahl zu nennen: Über 200 Verbesserungen soll die Triumph Tiger 800, Modelljahr 2018, gegenüber dem Vorjahresmodell erfahren haben. Diese reichen vom optimierten Dreizylinder-Motor über ein verbessertes Getriebe mit kürzer übersetztem 1. Gang, den neuen Fahrmodus "Off Road Pro" sowie die Auspuffanlage mit verbessertem Strömungsverhalten und enden bei der neu gestalteten und in fünf Positionen verstellbaren Windschutzscheibe noch lange nicht.

In Sachen Beleuchtung schöpft die Triumph Tiger 800 aus dem Vollen: LED-Scheinwerfer, TFT-Display im Cockpit und hinterleuchtete Schaltereinheiten inklusive 5-Wege-Joystick zeugen von der grundlegenden Modernisierung des Modells.

Viel Augenmerk verwendeten Techniker und Designer auf das neue Bodywork, welches mit hohem Qualitätsanspruch und gefälligerer, dabei immer noch charakteristischer Gestaltung überarbeiten wurde.

Die bedeutendsten Neuerungen sind jedoch technischer Natur: Antiblockiersystem und Traktionskontrolle (beide abschaltbar) sowie ein elektronischer Gasgriff mit Tempomat bilden laut Hersteller ein Gesamtpaket für geschmeidiges und sicheres Fahrerlebenis. Tempomat, Heizgriffe, höhenverstellbare Sitzbank und Bordsteckdosen (USB und 12V) sorgen dabei für den Reisekomfort.

Triumph bietet die Tiger 800 in einer XR-Version mit Drahtspeichenrädern, also offroadiger Grundhaltung an. Außerdem ist eine auf den Straßenbetrieb optimierte XC-Variante mit Gussrädern erhältlich.