Harley-Davidson Night Rod Special: Vor zwei Jahren trat die Night Rod Special an, die Schwarzböseste unter den V-Rod-Varianten zu sein. Jetzt ist dem Lackierer offenbar ein Sonnenaufgang in den Farbtopf gefallen, und die Night-Rod-Special-Welt sieht gleich viel freundlicher aus. Was nichts an der Macht des V2 ändert.