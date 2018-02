UM Renegade Thor (2018)

United Motorcycles (UM) hat seine Wurzeln in Amerika, baut Roller, Cruiser, Naked Bikes, Enduros und Supermotos mit Einzylinder-Viertakt-Motoren mit maximal 300 cm³ und vertreibt sein Portfolio in über 30 Ländern weltweit. Bedient werden Europa, Süd- und Mittelamerika sowie verschiedene Märkte in Afrika und Asien. Die Bikes haben etwa China-Niveau. Dennoch blickt UM jetzt mit der Renegade Thor weit in die Zukunft.