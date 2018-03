Eigentlich arbeitet Daniel Peter hauptberuflich als Fotograf in Chicago. Betrachtet man den in diesem Artikel vorgestellten Umbau des Motorrad-Enthusiasten, könnte auch eine hauptberufliche Tätigkeit als Customizer naheliegen. Der 34-Jährige war nach eigenen Angaben schon immer ein großer Anhänger von zweirädrigen Fahrzeugen. Als Vierjähriger bekam Daniel sein erstes BMX und und noch heute schwärmt er von seinen ersten Kontakten mit einem Zweirad: "Es war so simpel und spaßig. Nur Räder, Pedale und Bremsen. Ich fuhr zum Strand, vollführte erste waghalsige Sprünge und fuhr mit meinen Freunden um die Wette. Es waren unvergessliche Tage."