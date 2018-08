Fahrbar mit dem Auto-Führerschein

Den Unu darf jeder fahren, der einen Autoführerschein hat – und zwar egal, welche der drei Motorstärken gewählt wird: 1 kW, 2 kW oder 3 kW stehen zur Wahl. Die Reichweite ist mit bis zu 50 Kilometern immer die gleiche, so auch die Endgeschwindigkeit von 45 bis 50 km/h. Der Unterschied liegt in der Steigungsfähigkeit (17%, 20% und 24%; besetzt mit einer Person) und der Beschleunigung: mit dem 1 kW-Motor geht es in 17 Sekunden von 0 auf 45 km/h, 2 kW schaffen das in 15 Sekunden und das größte Aggregat schafft es in 12 Sekunden.

Der Hersteller formuliert das auf seiner Seite treffend mit den Worten: „(…) wenn du öfter zu zweit fahren möchtest oder in einer etwas hügeligen Gegend fährst empfehlen wir dir mindestens den 2000W Motor zu nehmen. Wenn es sehr bergig ist oder du einfach Spaß daran hast an der Ampel mit Abstand der Schnellste zu sein, dann entscheide dich am besten für den 3000W Motor.“