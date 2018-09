Motus sagt euch nicht viel? MOTORRAD konnte 2015 dem großen V4-Modell bereits auf den Zahn fühlen. Den entsprechenden Fahrbericht lest ihr in den nachfolgenden Absätzen.

Insofern verfolgt das engagierte Duo ein überraschend bodenständiges Konzept. Denn die MST-R ist ein Sporttourer, erinnert im ersten Moment sogar an die brave Honda VFR 1200 F – bis der Blick am längs eingebauten V4-Motor hängen bleibt. Wuchtig hängt ein massiger, um 15 Grad aus der Horizontalen gekippter Big Block zwischen den in dieser dominanten Nachbarschaft filigran wirkenden Gitterrohr-Rahmenflanken. 1650 cm³ Hubraum, 90 Grad Bankwinkel und vor allem Zweiventilköpfe mit einer untenliegenden Nockenwelle zeugen von der uramerikanischen Erbmasse der hubraumgewaltigen V8-Motoren.

Es ist dieses immer gleiche Ideal. Die Avantgarde-Schmieden Confederate und Bienville folgen ihm genauso wie Erik Buell von EBR, Harley, Indian und Victory sowieso. Dem Traum vom All American Motorcycle, einem – soweit es die Internationalisierung der Zulieferer eben zulässt – weitgehend in den USA hergestellten Motorrad. Seit dem Jahr 2008 gehört auch Motus zu diesem Kreis der patriotisch angehauchten US-Hersteller. Der Pioniergeist wurde Brian Case und Lee Conn, den beiden Firmengründern, wohl in die Wiege gelegt. Conns Eltern gelang im Jahr 1980 die erste Heißluftballonfahrt über den Nordpol, Case verantwortete jahrelang das Design der unorthodoxen Confederate.

250 Motorräder im Jahre 2015

Kein Wunder, letztlich stammt das Aggre­gat aus der Feder von Katech, einem der populärsten Motorenzulieferer der NASCAR-Automobil-Rennserie. Was deutlich zu hören ist. Der Hubzapfenversatz von 75 Grad und die unkonventionelle Zündfolge 1-4-3-2 hüllen die Motus bereits bei Standgas in diese frappant an einen Straßenkreuzer erinnernde Klangwolke. Doch bevor sich die Schaltklauen des amerikanischen Pratt & Miller-Getriebes ineinanderschieben, kommt ein wenig Wehmut auf. Denn die technischen Spitzen, mit denen der Prototyp der Motus im Jahr 2011 (MOTORRAD 18/2011) das archaische Konzept des halbierten Big Block quasi konterkariert hatte, sind mittlerweile verschwunden. Die Direkteinspritzung, welche die Ingenieure am Erstlingswerk appliziert hatten und die der Neuentwicklung als erstem Serien­motorrad mit dieser Technik weltweite Aufmerksamkeit garantiert hätte – ersetzt durch eine konventionelle Saugrohreinspritzung. Statt der Kupplung mit Tellerfeder stellt nun ein konventionelles Pendant des japanisch-amerikanischen Spezialisten FCC den Kraftschluss her. Und bereits beim Prototyp musste die zunächst vorgesehene Einarmschwinge einer Zweiarmversion weichen. Allesamt funktionell nicht schlechter, wahrscheinlich sogar ausgereifter und zuverlässiger. Am ursprünglichen Sex-Appeal der Amerikanerin nagt der technische Aderlass aber dennoch.

Sei’s drum, denn die höchste Hürde ist trotzdem genommen: Die Motus ist serienreif. Eine Maschine pro Tag wird in der Werkstatt, die übrigens in den ehemaligen Hallen des Barber Vintage Motorsports Museum in Birmingham/Alabama untergebracht ist, von der zwölf Mann starken Truppe zusammengebaut. 250 Motorräder sollen im Lauf des Jahres 2015 ausgeliefert werden. Zunächst allerdings nur an die 20 Händler in den USA.