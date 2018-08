Vee Two Hailwood 2018

Am 3. Juni 1978 kehrte Mike Hailwood nach elf Jahren Rennabstinenz im Alter von 38 Jahren in den Motorrad-Rennsport zurück. 1967 hatte er nach neun WM-Titeln eigentlich seine Motorradkarriere beendet und sich erfolgreich dem Automobilrennsport zugewandt. Sein Auftritt bei der TT, die er auf einer Ducati 900 NCR souverän gewann, machten ihn und auch die Ducati zur Legende.

Auf der Classic TT 2018 soll am 24. August vom australischen Ducati-Spezialisten Vee Two endlich die lang erwartete Replika der Rennmaschine präsentiert werden. Heißen wird sie Vee Two Hailwood. Der Preis soll bei umgerechnet rund 128.000 Euro liegen. Angelehnt an die Startnummer, die Mike Hailwood bei seinem Comeback auf der Ducati trug, sollen von der Vee Two Hailwood nur zwölf Exemplare gefertigt werden. Zu jedem Bike gibt es auch eine umfangreiche Fertigungsdokumentation.

Die Replika soll exakt dem Rennbike von 1978 entsprechen.

Optisch soll die Replika, die in Abstimmung mit der Hailwood-Familie entwickelt wurde, beinahe exakt dem Rennmotorrad entsprechen, das am 3. Juni 1978 an den Start rollte, inklusive sämtlicher Sponsorenaufkleber. Verbaut wird ein klassischer Rundmotor mit Fünfgang-Getriebe, der aber mit verschiedenen Spezialteilen optimiert wurde. Der Hubraum wurde dabei auf 905 cm³ aufgestockt. Die Leistung soll 86 PS betragen. Die Motoren entstehen in Australien, das Fahrwerk bei Vee Two in den USA, wo auch der Zusammenbau der nur 163 Kilogramm schweren Maschine erfolgen wird. Erste Auslieferungen sollen Ende 2018 erfolgen.