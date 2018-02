Verve Moto startet in Deutschland

Was kommt dabei heraus, wenn sich Motorrad begeisterte Niederländer, Amerikaner, Italiener und Australier in Indonesien treffen? Eine Idee und eine neue Motorradmarke. Verve Moto. Gebaut werden die Motorräder im Retro-Stil in China, der erste europäische Markt war Italien. Jetzt wagt Verve Moto auch den Sprung nach Deutschland.

Classic im SR-Look Zum Marktstart tritt Verve Moto mit zwei 125er Einzylinder-Bikes an - der Classic S 125i und der Tracker 125i. Beide werden von einem 11,3 PS und 9,5 Nm starken luftgekühlten Viertakt-Single befeuert. Das Gemisch liefert eine Einspritzung, geschaltet wird mit 5 Gängen. Beide Verve-Modelle setzen auf Scheibenbremsen an beiden Rädern in Verbindung mit einem Kombibremssystem sowie eine Upside-Down-Gabel zur Vorderradführung. Die Classic federt hinten per Stereofederbeinen, rollt auf 17 Zöllern mit einem 110/70er Reifen vorn und einem 130/70er Pneu hinten. Das Design erinnert mit der langen Sitzbank und dem Rundscheinwerfer an die Yamaha SR-Modelle. Zu haben ist die 115 Kilogramm schwere Classic ausschließlich in Schwarz zu einem Preis von 2.490 Euro plus Nebenkosten