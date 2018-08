In der Yacht Club-Variante zu haben sind die Primavera 50 und 125, die GTS 125 sowie die GTS 300. Derfiniert wird der Yacht Club-Look durch eine weiße Grundlackierung, eine blaue Sitzbank mit weißen Kedern und opakblaue Aluminium-Leichtmetallfelgen mit Diamant-Cut auf den Flanken. Dazu gibt es ein Yacht Club-Logo.

Notte wie Nachtschwarz

Die Vespa-Sondermodelle Notte, die ebenfalls als Primavera 50 und 125, GTS 125 sowie als GTS 300 zu haben sind, treten in coolem Mattschwarz an. Auffällig unauffällig heben sich Spiegel, „Krawatte“, Felgen, Schalldämpferabdeckung und Soziusgriff in glänzendem Schwarz vom dominierenden Mattschwarz des Chassis ab.

Die Vespa Sprint 50 Notte kostet 3.750 Euro, die Vespa Sprint 125 Notte 4.950 Euro, die Vespa GTS 125 Notte 5.390 Euro und die Vespa GTS 300 Notte 6.190,00.

Alle Sondermodelle sind ab sofort bei den Händler verfügbar.