Besonders viele Informationen zur Konzeptstudie von CF Moto gibt es momentan noch nicht. Eines ist aber sicher. Der Prototyp CF Moto V.02-NK Concept wurde mit einigen hochwertigen Bauteilen ausgestattet, die nicht aus China stammen. Die Bremsen kommen beispielsweise vom italienischen Hersteller Brembo, die Federelemente von Öhlins.

Den Motor haben die Chinesen von KTM geliehen. Welcher Motor in der Konzeptstudie verbaut wurde, hat der Hersteller allerdings nicht verraten. Auf den ersten Blick sieht es danach aus, als hätte sich CF Moto für den 1301-cm³-RC8-Motor aus der KTM 1290 Super Duke R entschieden, der 177 PS leistet. Optisch ist eine gewisse Ähnlichkeit mit der zuletzt vorgestellten KTM 790 Duke nicht abzustreiten. Reiner Zufall ist das allerdings nicht. Für das Design ist die Firma Kiska Design verantwortlich, die in den vergangenen Jahren an der Entwicklung zahlreicher KTM-Modelle beteiligt war. Zudem kooperieren CF Moto und KTM seit kurzer Zeit miteinander.

Besonders auffällig ist der Kühler unter dem Sitz der CF Moto V.02-NK Concept. Er wird mit Luft versorgt, die vom vorderen Bereich des Motorrads nach hinten weitergeleitet wird. Die gewonnene Luft wird mithilfe von zwei Kanälen in den Kühler geleitet, die auf beiden Seiten des Motorrads montiert sind und aus Karbonfasern gefertigt wurden. Ein ähnliches System ist bereits von der Benelli Tornado bekannt.

Obwohl es sich nur um eine Konzeptstudie handelt, hat CF Moto bereits angedeutet, dass ein ähnliches Bike in naher Zukunft als Serienmodell produziert werden soll.