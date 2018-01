Mit der KTM RC 390 R hat der österreichische Hersteller ein Motorrad im Programm, mit dem sich Nachwuchs-Rennfahrer ohne große Umschweife auf die Rennstrecke begeben können. Das neue Rennstrecken-Basis-Modell von KTM - eine Straßenzulassung ist nicht möglich - ist auf eine Stückzahl von insgesamt 500 Exemplaren limitiert. Prinzipiell basiert die R auf dem bereits bekannten Standard-Modell RC 390. KTM stattet das Racing-Modell allerdings mit einigen hochwertigeren Teilen aus. Die komplett neuen und voll einstellbaren Federelemente entstanden in Zusammenarbeit mit WP Suspension.

Rennkit für die Supersport 300

Für den Einsatz in nationalen und internationalen SSP300-Meisterschaften bietet KTM zudem ein sogenanntes SSP300-Rennkit an, mit der sich die neue KTM RC 390 R in ein waschechtes Wettbewerbs-Bike verwandeln lässt. Angeboten wird das auf 50 Exemplare limitierte Kit von der Abteilung KTM Customer Racing. Dank des Kits lässt sich die R vom homolgierten Serienbike zu einem Renn-Motorrad umformen. Dabei erfüllt das Kit das im Jahr 2018 gültige internationale SSP300-Regelwerk. Insgesamt besteht das Set aus 230 Einzelteilen.