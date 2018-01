Technisch basiert die neu vorgestellte Royal Enfield Himalayan "Sleet" weitestgehend auf dem Basis-Modell. Royal Enfield stattet die auf 500 Exemplare limitierte "Sleet" mit einer Sonderlackierung und einem sogenannten Explorer-Kit aus, das aus zwei wasserdichten Seitenkoffern (inklusive Halterungen), Sturzbügeln für den Motor und einem aus Aluminium gefertigten Lenker besteht. Zum Schluss noch eine schlechte Nachricht für alle Interessenten, die nicht in Indien leben. Die Sleet ist für den indischen Markt vorgesehen und lässt sich somit auch nur in Indien bestellen. Die Online-Registrierung beginnt am 30. Januar 2018.

Royal Enfield Himalayan auf der EICMA 2016

Die Royal Enfield Himalayan feierte auf der EICMA 2016 ihre Europapremiere. Der Hersteller sieht in ihr ein Motorrad, welches für Abenteuer und Touren im Himalaya geschaffen ist. Sie verbinde 60 Jahre Himalaya-Erfahrung mit einem neuen Design und dem ebenfalls neuen LS 410-Motor. So ebene sie den Weg für Abenteuertouren diesseits der Extrem-Erfahrungen, sei für Schlaglochpisten und Gebirgsstrecken gleichermaßen hervorragend geeignet.

Siddthartha Lal, Präsident von Royal Enfield, formulierte es bei der Präsentation der Himalayan geradezu poetisch: "Die Himalayan ist die Kulmination von Royal Enfields 60 Jahren Geschichte in der spirituellen Heimat dieser Motorräder – dem Himalaya. Unsere wichtigste Erkenntnis in allen diesen Jahren war, dass das beste Motorrad für Gebirge wie der Himalaya nicht das ist, das die Landschaft beherrschen will, sondern das, das fähig ist, mit ihr in Einklang zu kommen. Die großen Adventure-Tourer, die derzeit dieses Segment dominieren, verhalten sich in diesen Gebieten nicht optimal, da sie zu schwer, extrem kompliziert, einschüchternd und nicht wirklich für dieses Umfeld geschaffen sind. Mit ihrem darauf ausgelegten, von Grund auf neu geschaffenen Design ist die Himalayan ein einfaches Motorrad, das fähig ist, überallhin zu gelangen und das Adventure-Touring auf der ganzen Welt neu definieren wird.

Wir sind extrem aufgeregt, die Himalayan, die bereits im Frühling 2016 in Indien präsentiert wurde, jetzt auch auf den europäischen Markt zu bringen. Besonders aufregend ist, dass sie sowohl Ganzjahresfahren als auch Enthusiasten ermöglicht, mit ihren Motorrädern mehr zu machen. Ihre unaufdringliche Natur dient den Zwecken der Ganzjahresfahrer und eröffnet gleichzeitig vielen Menschen die Möglichkeit, weniger befahrene und anspruchsvolle Straßen und Wege zu erobern. In der gewachsenen Kultur des Freizeitfahrens in Europa ist die Himalayan das perfekte Motorrad, das für längere Strecken auf groben Untergründen und gleichzeitig für schnelle Fahrmanöver im Stadtverkehr geeignet ist. Im Hinblick auf Funktionalität ist die Himalayan mit ihrem unaufdringlichen, spartanischen Design, ihrer flachen Drehmomentkurve und ihrem langen Federweg und ihrer Leistbarkeit ein extrem vielseitiges Motorrad, das für Langstrecken genauso wie für den Großstadtdschungel die beste Wahl darstellt."