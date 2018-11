BMW arbeitet noch an seiner Straßenvariante der neuen 850er-Zweizylinderbaureihe. Wunderlich hingegen war schon aktiv und hat die GS einfach zu einem Straßen-Funbike umgebaut. Premiere feiert die Wunderlich 850 SuMo auf der EICMA.

Ausgefallene Drahtspeichenräder

Die markanteste Änderung an der 850er ist das neue Räderwerk. Hier hat Wunderlich eng mit dem renommierten italienischen Felgenhersteller Alpina Raggi S.P.A. aus Lomagna zusammengearbeitet. Die Wunderlich SuMo ist deshalb mit der neuesten Generation schlauchloser Felgen ausgestattet, die Alpina Raggi als Weltneuheit zeitgleich auf der EICMA präsentiert. Die geschmiedeten STS 2-Felgen sollen sich durch hervorragenden Rundlauf, ein doppeltes O-Ring-System zum luftdichten Abdichten der Speichen sowie einem herausragenden Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht, auszeichnen. An der SuMo sind sie in den Dimensionen 3,5x17 Zoll vorn und 5,5x17 Zoll hinten montiert. Bestückt sind sie mit Metzeler Racetec K1-Reifen der Dimensionen 120/70-17 vorn und 180/55-17 hinten.

Darauf abgestimmt hat Wunderlich die Federelemente. Die voll einstellbare Gabel trägt eine neue Cartridge, das hintere ESA-Federbein wurde ebenfalls modifiziert. Für ordentlich Zug an der Kette wurde hinten ein größeres Kettenrad montiert.