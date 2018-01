Das beliebteste Yamaha-Motorrad war 2017 die MT-07. In den Neuzulassungs-Charts liegt sie außerdem direkt hinter der großen GS auf Platz zwei. Letztes Jahr wurde sie mit 6.695 Euro gelistet – und auch verkauft. Denn knapp kalkuliert und beliebt, blieb den Händlern damals schon kein großer Spielraum bei der Preisgestaltung. Für 2018 steht ihr Preis noch nicht fest, die Taschenrechner der Controller glühen noch. Ende Februar finden die ersten Fahrtermine mit der neuen MT-07 statt, dann wissen wir mehr. Folgende Updates wurden kommuniziert: neu gestalteter Scheinwerfer, neuer Tank, bessere Sitzbank sowie neue Teile an der Seitenverkleidung. Allzu heftig wird die Preiserhöhung aber hoffentlich nicht ausfallen, denn die härteste Konkurrentin, die Kawasaki Z 650 (Platz drei in den Neuzulassungen), kostete 2017 ebenfalls 6.695 Euro – und hält ihren Preis auch für 2018. Dauertest-Abschlussbilanz Yamaha MT-07 (MOTORRAD 2/2017)

Edelversion Yamaha MT-09 SP für 10.195 Euro Die neue Yamaha MT-09 SP feiert 2018 Premiere und kostet 10.195 Euro. Als Edelversion liegt sie 1.200 Euro über der Basis-MT-09, die ihren 2017er-Preis wiederum bei 8.995 Euro hält. Die Yamaha MT-10 wird zum Modelljahr 2018 um 200 Euro teurer und kostet nun 13.895 Euro. Die gleiche Preissteigerung erfährt die MT-10 Tourer Edition, die nun bei 14.995 Euro liegt. Die Edelversion MT-10 SP belässt es bei bereits ansehnlichen 16.495 Euro. Im Heritage-Bereich zieht allein die Yamaha XSR 700 im Preis an: 100 Euro mehr, also 7.695 Euro sind es im Modelljahr 2018, Änderungen gab es nur beim Mapping, Auspuff und Ansaugtrakt. Mit „Brilliant Red“ ist zu Schwarz und Grau noch eine Farbvariante hinzugekommen. Neuvorstellung Yamaha MT-09 SP (2018)

Yamaha Tracer 900 GT kostet 12.195 Euro Bei den Sporttourern gibt es ebenfalls Neuerungen: Die Yamaha Tracer 900 wird mit 10.595 Euro um 300 Euro teurer. Gründe sind der größere, manuell höhenverstellbare Windschild, die höhenverstellbare Sitzbank, neue Griffe und besser positionierte Soziusfußrasten sowie eine längere Aluminiumschwinge in Kombination mit einem neu abgestimmten Federbein, was für noch mehr Tourenkomfort sorgen soll. Die ganz neue Modellvariante Yamaha Tracer 900 GT wird bei 12.195 Euro eingepreist. Sie rollt dafür vollausgestattet mit zwei je 22 Liter fassenden Hartschalenkoffern an, voll einstellbarer Gabel, Federbein mit hydraulischer Federvorspannung, Schaltautomat und Tempomat sowie farbigem TFT-Display und Heizgriffen.

Der Preis für die Yamaha YZF-R1M wird um 200 Euro auf 23.995 Euro erhöht, was vermutlich auf den verbesserten Schaltautomaten, das neue Motorsteuergerät und die neu gestaltete Karbon-Verkleidung zurückzuführen ist. Neuvorstellung Yamaha Tracer 900 / GT (2018)

Yamaha Niken noch nicht eingepreist Für den Yamaha Niken steht der Preis noch nicht fest, der „Leaning Multi-Wheeler“ taucht aber immerhin schon auf der Preisliste der Yamaha-Motorräder 2018 auf. Die Yamaha 700 Ténéré World Raid leider noch nicht, sie wird vom Hersteller immer noch vorsichtig als Prototyp bezeichnet. Die heftigste Preiserhöhung gibt’s in der Kategorie der Wettbewerbs-Motorräder: Die Yamaha YZ 450 F wird um 700 Euro auf 9.250 Euro gehievt. Dafür rollt sie im Modelljahr aber auch umfassend modellgepflegt und endlich mit einem E-Starter an. Hinzukommen ein neuer Rahmen, höhere Verdichtung, verstärkte Kupplung, Drosselklappengehäuse von Mikuni statt Keihin sowie ein nur noch um 6,2 Grad statt 8,2 Grad nach hinten gekippter Zylinder. Außerdem ist die YZ 450 F der erste Offroader, bei dem per Handy-App (Power Tuner App) in die Motorsteuerung eingegriffen werden kann. Fünf weitere Wettbewerbs-Motorräder erfahren ebenfalls Preisanpassungen, die sich allerdings im Rahmen zwischen 100 und 245 Euro bewegen. Neuvorstellung Yamaha Niken (2018)

Yamaha Wettbewerbs-Motorräder und Mini-Bikes Yamaha PW50: 1.795 Euro

Yamaha TT-R50E: 1.795 Euro

Yamaha TT-R110E: 3.095 Euro (+ 100 Euro gegenüber 2017)

Yamaha YZ85LW: 4.750 Euro (+ 200 Euro gegenüber 2017)

Yamaha YZ125: 7.295 Euro (+ 145 Euro gegenüber 2017)

Yamaha YZ250LC: 8.195 Euro (+ 245 Euro gegenüber 2017)

Yamaha YZ250F: 8.550 Euro (+ 200 Euro gegenüber 2017)

Yamaha YZ450F: 9.250 Euro (+ 700 Euro gegenüber 2017)

Yamaha WR250F Enduro GP 2017 inkl. Kit 9.095 Euro

Yamaha WR450F Enduro GP 2017 inkl. Kit 9.595 Euro

Yamaha WR250F 2018 inkl. Kit 9.395 Euro

Yamaha WR450F 2018 inkl. Kit 9.795 Euro