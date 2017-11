Abgerundet wird das neue Erscheinungsbild durch viel Schwarz im Sichtbereich des Piloten, beispielsweise zeigen sich Lenker, Hebel und Steuerkopf bei der Yamaha MT-09 SP in edlem Schwarz. Ebenfalls schwarz ist der Hintergrund der Cockpitanzeige, die quasi eine farblich invertierte Version des bereits aus der MT-09 bekannten Displays ist - sprich: Weiße Schrift und weiße Anzeigen auf bereits genanntem, schwarzem Hintergrund. Das sieht nicht nur edel aus, sondern soll auch die Ablesbarkeit bei Tageslicht verbessern.

Eines der Upgrades gegenüber der Standard-MT-09: Das bequem per Handrad einstellbare Öhlins-Federbein.

Wie die Standardausführung der Yamaha MT-09 für das kommende Modelljahr 2018 ist auch die SP-Variante serienmäßig mit Anti-Hopping-Kupplung und einem Schaltassistent für's Hochschalten ausgestattet. Auch sonst sind die technischen Daten bei beiden Ausführungen weitgehend gleich. Der 847 cm³ große Dreizylinder leistet 115 PS bei 10.000/min, sein maximales Drehmoment von 87,5 Nm liegt bei 8500/min an. Vorne wie hinten steht die MT-09 SP auf 17 Zoll-Reifen in den Dimensionen 120/70 und 180/55, die 10-Speichen-Felgen sind in Blau lackiert. Dazu passt die spezielle Lackierung des Tanks, der silberne Seitenelemente mit blauen oberen Abschnitten kombiniert.

Die Sitzhöhe ist einstellbar auf 820 oder 865 Millimeter; mit vollem 14 Liter-Tank bringt es das Naked Bike auf 215 Kilogramm. Damit ist bereits viel bekannt. Was Yamaha noch nicht verraten hat: Ab wann und zu welchem Preis die Yamaha MT-09 SP zu haben sein wird.