...ein Wert, von dem viele andere Bikes träumen können. Aber gehen wir noch mal tiefer ins Detail: Das Motormanagement ist so programmiert, dass bestmögliche Spurts über die legendäre Viertelmeile möglich sind – so steht’s in der Yamaha-Pressemitteilung. Lapidar gesagt: Wird aus dem Stand (egal ob von der Verkehrsampel oder der Startampel am Dragstrip) voll durch beschleunigt, dreht der Motor auch im fünften Gang aus. Die Endgeschwindigkeit des Spurts liegt dann bei knapp 260 km/h. Der Sprintwunsch wird durch Abgleich zwischen Raddrehzahl (Stillstand) und abruptem Öffnen der Drosselklappen erkannt. Sobald man die Drosselklappen über den Zeitraum X (liegt bei rund ein, zwei Sekunden) etwas schließt, wird der Sprintmodus wieder deaktiviert und die Maschine geht in den Fahrmodus über. Dann wird die Höchstgeschwindigkeit im fünften Gang bei 220 km/h abgeriegelt.