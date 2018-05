Eigentlich sollen die Yard Built-Bikes die Yamaha-Kunden inspirieren, ihr eigenes Bike zu einem Einzelstück umzubauen. Für das Sultans of Sprint-Bike von Workhorse Shop hat Yamaha aber seine eigenen Regeln gebrochen. Dieses Bike soll nicht gefallen, nicht betören, es soll dominieren - und zwar auf der Sprintstrecke in der Factory Class beim Sultans of Sprint.

Mit einer Lachgaseinspritzung wird der Twin nachhaltig gestärkt.

Lachgas für den Zweizylinder

Weil der Zweizylinder der XSR 700 zu den kleinsten Motoren in der Factory Class gehört, musste der reichlich gedopt werden. Die Kurbelwelle wurde feingewuchtet, der Ölkreislauf optimiert, die Einspritzung modifiziert sowie eine neue Anti-Hopping-Kupplung montiert. Zum richtigen Herbrenner wird der Zweizylinder aber erst mit der adaptierten Lachgaseinspritzung. Adäquate Stopp-Power liefert eine Rennbremsanlage.

Zu sehen und zu erleben sein wird die Yamaha Workhorse XSR 700 bei verschiedenen Sultans of Sprint-Wettbewerben, unter anderem in Italien, Belgien, Frankreich und vom 31. August bis 2. September 2018 am Glemseck in Deutschland.