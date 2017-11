Yamaha XT 1200 ZE Ténéré Raid Edition (2018)

Yamaha setzt auf ausgiebige Abenteuer: Die Tracer bekommt als GT-Variante Koffer, eine 700er-Ténéré wird als Prototyp vorgestellt und auch die große 1200er Super Ténéré wartet ab März kommenden Jahres als Raid Edition mit gesteigerten Reiseambitionen beim Händler.

In ihrem Inneren übernimmt sie all das, was auch schon die bisherige XT 1200 Z / ZE zu einer guten Reiseenduro gemacht hat: Souveränität, Komfort, Reichweite, Sicherheit und Nehmerqualitäten. Oder konkreter: Den robusten, 1199 Kubikzentimeter großen Reihentwin mit Hubzapfenversatz, 112 PS Maximalleistung und 117 Nm Drehmoment, das elektronisch einstellbare Fahrwerk (jeweils 190 Millimeter Federweg) und den verstellbaren Fahrersitz (845 oder 870 Millimeter Sitzhöhe), den 23 Liter-Kraftstofftank, das Integralbremssystem, die Traktionskontrolle und den Cruise Control sowie den unempfindlichen Kardanantrieb. Das ganze wird in der Raid-Edition nicht nur in einem schicken, wahlweise blauen oder schwarzen Kleid mit Raid Edition-Dekor verpackt, sondern bekommt auch sinnvolle Anbauteile für die große Reise spendiert, allen voran die beiden je 37 Liter fassenden Aluminiumkoffer. Diese verfügen über Kunststoffverstärkungen und bieten zusätzlich die Möglichkeit, weiteres Gepäck oben festzuschnallen.