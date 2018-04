Yamaha Yard Built 2018

Nach der Fertigstellung der Rennmaschine wurde schnell klar, dass als nächstes ein ähnliches Motorrad für die Straße her musste. Entsprechend machte sich das Team an die Arbeit und erschuf ein neues Custom-Bike, das als "Prototype Three" das Licht der Welt erblickte. Als Basis wurde dieses Mal eine Yamaha XS 750 verwendet, die aufgrund ihres klassischen Designs ausgewählt wurde. Durch einige neue Bauteile sorgte Auto Fabrica für eine Leistungssteigerung und ein deutlich verbessertes Fahrgefühl. Neben einem neuen Tacho von Motogadget spendierten die Briten dem neuem Prototpyen auch einige in Handarbeit und teilweise per 3D-Druck gefertigten Teile, die klassisches Design mit moderner Technik verbinden sollten.

Mit dem sogenannten Prototype One fing die Entwicklung an.

Nachdem Prototype One und Prototype Three finalisiert wurden, lag auf der Hand, dass die Lücke zwischen den beiden Bikes in Form des Prototype Two geschlossen werden musste. Das Ziel bei der Entwicklung war die Verschmelzung der besten Eigenschaften der beiden vorangegangen Bikes. Entsprechend entschied sich Auto Fabrica dafür, als Basis die XSR 900 zu verwenden, die in weiterentwickelter Form beim ersten Prototypen zum Einsatz kam. Die Leistungsdaten ähneln daher eher derer des ersten Prototyps. Anders sieht es hingegen bei der Optik aus. Dort bediente sich das britische Schrauber-Team beim Prototype Three. Am Ende kam somit ein Bike heraus, das die besten Eigenschaften der zuvor entwickelten Bikes vereint.