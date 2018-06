Mit der Yamaha XSR 700 Bantam Racer möchte Yamaha-Klein aktuelle Technik und klassisches Design miteinander kombinieren. Sie ist eines von sechs in Europa angefertigten Yard-Built-Projekten, die beim Wheels and Waves 2018 in Biarritz (14. bis 17. Juni) präsentiert werden. Um sie für das beliebte Motorrad-Festival im Süden Frankreichs flott zu machen, musste Dominik Klein jede Menge neuer Bauteile verwenden.

XSR 700 leicht umzubauen

Am Motor und am Rahmen hat Dominik Klein keine wesentlichen Änderungen vorgenommen. Dafür wurden an anderer Stelle einige hochwertige Bauteile verwendet: Die Upside-Down-Gabel stammt beispielsweise von der Yamaha YZF-R1. Bei den hinteren Federelementen entschied sich der Tuner für Bauteile von K-Tech, die Räder stammen von OZ-Racing, bei der Bereifung entschied man sich für W01-Regenreifen von Bridgestone. Ansonsten mit dabei sind 3D-Stummellenker von BKG, zurückverlegte Fußrasten, eine Kühlerverklediung aus dem Yamaha Originalzubehör-Programm, ein Höcker aus eigener Fertigung und Scheinwerfer von JW Speaker, die in einem eigens angefertigten Gehäuse Platz finden. Mithilfe von Komponenten von Magura Hymec wurde zudem die Kupplung umgebaut, die sich nun hydraulisch betätigen lässt.