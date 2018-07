Dab Motors, beheimatet im französischen Biarritz, entwickelte die Linienführung der Alter nahezu komplett digital mit 3D-Modellen. Viele davon wurden dann anschließend per 3D-Druck umgesetzt. So enstanden unter anderem das Ein-Mann-Rahmenheck, die obere Gabelbrücke, die Riser und die Scheinwerferhalterungen in diesem Verfahren.