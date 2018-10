Zero Elektromotorräder 2019

Generell gilt für den Modelljahrgang 2019, dass die Basismodelle Zero S und Zero DS ZF7.2 um satte 42 Prozent in der Nutzleistung zugelegt haben. Statt bisher 23 kW werden nun 33 kW erreicht. Das maximale Drehmoment wird mit 106 Nm angegeben. Die Dauerleistung bleibt unverändert bei 11 kW. Möglich macht die Leistungssteigerung eine neue Leistungselektronik. Weil die Basismodelle aber aufgrund der kleineren Batterie rund 43 Kilogramm leichter sind als 14.4-Versionen, soll der Fahrspaß entsprechend steigen.

Dank verbesserter Technik sollen die Ladezeiten sinken.

Verbesserte Ladetechnik

Um die Lademöglichkeiten zu erweitern, bringt Zero den 6-kW-Charge-Tank als neues Zubehörteil auf den Markt. Der

Charge-Tank, der mit den Modellen Zero S, Zero SR, Zero DS und Zero DSR bis zum Modelljahr 2015 kompatibel ist, kann ab sofort bei allen Zero-Vertragshändlern eingebaut werden. Mit dem Charge Tank soll man seine Zero bis zu sechsmal schneller als an einer normalen Wandsteckdose aufladen können. An Typ-2-Ladestationen sollen damit in einer Stunde jeweils bis zu 137 Kilometer Stadtreichweite gebunkert werden können.

Darüber hinaus soll ein neues betriebssystem der Leistungselektronik mit einem Einlagerungsmodus den Ladeerhalt der Batterie optimieren und auch deren Langlebigkeit erhöhen.