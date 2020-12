Honda CB 1300 Modelljahr 2021 Japan-Big Bike wird aufgewertet

Bei uns ist das Big Bike CB 1300 schon lange Geschichte. In Japan wird das große Naked Bike aber noch immer gepflegt. Zum Modelljahr 2021 kündigt Honda jetzt einige Änderungen an.

Unaufgeregte Kraft aus dem Drehzahlkeller, klassische Linienführung – die in Deutschland seit 2013 nicht mehr angebotene Honda CB 1300 hat schon was. In Japan wird der große Vierzylinder weiter angeboten, für 2021 stehen sogar wieder Modellpflegemaßnahmen an.

Künftig mit Fahrmodi

Honda

Eine neue 4-in-1-Auspuffanlage setzt auf einen größeren Sammler und reduziert so die Endtopflänge. Erste Bilder zeigen ein deutlich gefälligeres Design mit schwarz gehaltener Endkappe. Für ein noch sanfteres Ansprechverhalten wird der Big-Block zudem auf eine by-Wire-Ansteuerung umgestellt. Mit dem elektronischen Gasgriff wandern dann auch gleich drei wählbare Fahrmodi an die CB 1300. Cruiser dürfen sich zudem über einen serienmäßigen Tempomat freuen. Die Farbvarianten bleiben erhalten, erhalten aber neue Grafiken.

Vier Versionen im Angebot

Erhalten bleibt offensichtlich das in vier Modellvarianten gesplittete Angebot. Die nackten Versionen heißen weiter CB 1300 Super Four, die Modelle mit rahmenfester Halbschale weiter CB 1300 Super Bol d'Or. Neben des Basisausführungen wird zudem jeweils eine SP-Version offeriert. Die setzt auf Öhlins-Federelemente und Brembo-Bremskomponenten. Die Nicht-SP-Versionen tragen dafür rot lackierte Rahmen, sowie goldfarbene Felgen und Motorseitendeckel. Der Reihenvierzylinder leistet in Japan 110 PS.

Vollumfänglich präsentiert werden soll die aufgefrischte Honda CB 1300 in Japan am 21. Dezember 2020.

Fazit

Der japanische Markt darf sich weiter an der CB 1300 erfreuen. Zum Modelljahr 2021 gibt es einen neuen Auspuff, mehr Elektronik und neue Grafiken.