Motorräder
Naked Bike

Motor-Highlight für 2026: Honda V3R E-Compressor auf dem Weg zur EICMA

Honda V3R E-Compressor neu für 2026
Honda V3R E-Compressor auf dem Weg zur EICMA

Highlight der EICMA 2024 war das V3 Concept von Honda, und zur EICMA 2025 hat Honda das Serien-Modell angekündigt. Im Teaser-Video ist die mutmaßliche Honda V3R bereits zu sehen. Kommt sie wirklich mit E-Compressor?

Veröffentlicht am 24.10.2025
Als Favorit speichern
Honda V3R Teaser (10/2025)
Honda V3R Teaser (10/2025)
Honda V3R Teaser (10/2025)
12Bilder
Honda V3 Turbo, Concept mit Elektro-Turbo

Seit der sensationellen Enthüllung zur EICMA 2024 elektrisiert das Honda V3 Concept die Motorradwelt. Inzwischen ist bekannt, dass Honda mehrere Serien-Modelle mit dem neuartigen V3-Motor entwickelt. Allen voran ein Naked Bike, und das hat Honda zur nächsten EICMA im November 2025 angekündigt – siehe Teaser-Video (oben).

Honda V3R E-Compressor als neues Naked Bike

Honda V3R – so wird das Naked Bike und damit das erste Modell mit dem neuen V3-Motor heißen. Diese Modell-Bezeichnung für Motorräder und Zubehör (Markenzeichen-Kategorie 12 für Fahrzeuge) hat Honda amtlich angemeldet und sich somit geschützt. Konkret: am 18. Februar 2025 bei der europäischen Behörde EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Zudem angemeldet hat Honda die Modell-Bezeichnung mit spezifischem Zusatz: V3R E-Compressor.

V3-Motor mit circa 900 Kubik und über 100 PS

Technische Daten liegen zur neuen Honda V3R (E-Compressor) bisher nicht vor, lediglich der Winkel zwischen den beiden vorderen Zylindern und dem einzelnen hinteren Zylinder: 75 Grad. Aus japanischen Insiderkreisen ist zudem der Hubraum des neuen V3-Motors durchgesickert: angeblich um 900 Kubik. In Kombination mit dem elektrisch angetriebenen Kompressor im Turbo-Look sind deutlich über 100 PS sowie über 100 Nm zu erwarten.

Teaser-Video mit Sound

In einem früheren Teaser-Video, von Honda veröffentlicht im August 2025, ist bereits der V3-Sound zu hören, wenn auch nur ganz kurz: als markantes Knurren, irgendwo zwischen V2 und Reihendreizylinder.

Neuer Honda-Roadster mit Einarmschwinge

Bei der Präsentation des Honda V3 Concept zur EICMA 2024 hing der V3-Motor bereits in einem Stahlrohr-Chassis mitsamt Aluminium-Einarmschwinge, allerdings noch ohne Tank und ohne Verkleidungsteile. Inwieweit die neue Honda V3R dieses Fahrwerk übernimmt, ist unklar. Im Teaser-Video eindeutig zu erkennen ist jedenfalls die einarmige Hinterradschwinge.

Kommt die neue Honda V3R 2026? Preis?

MOTORRAD und Designer Kar Lee haben schon mal Entwürfe vorgelegt nach dem Motto: "So könnte die neue Honda V3R aussehen" (siehe oben in der Bildergalerie). Zur EICMA 2025, konkret am 4. November um 10 Uhr, hat Honda die offizielle Präsentation des ersten V3-Modells angekündigt. Im Frühjahr 2026 könnte die V3R (E-Compressor) dann in den Handel kommen. Informationen zum Preis sind bislang nicht durchgesickert.

