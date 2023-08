Sie ist der unbestrittene King der 125er in Deutschland. Die KTM 125 Duke ist seit Jahren die 125er mit den meisten Neuzulassungen in Deutschland und weltweit ein Garant für den Erfolg von KTM. Nach Jahren der Hege stellt KTM für 2024 die A1-Duke komplett auf den Kopf.

Preise, Farben und Verfügbarkeit

Zum Start der neuen KTM 125 Duke stehen 2 Farben zur Wahl. Basislack beider Varianten ist eine grün-blaue Farbe an Tank und Heck. Einmal ergänzt mit einem ähnlichen Farbton an den Tankspoilern oder in KTM-Orange. Die Preise für 2024 sind bisher nicht bekannt, die aktuelle 125 Duke kostet 5.350 Euro. Den Preis dürfte die neue kleine Duke übertreffen. Neuer Rahmen und das – in der 125er-Klasse wohl einzigartige – Kurven-ABS lässt KTM sich sicher gut bezahlen.