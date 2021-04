KTM Leser-Experience 2021 2 Tage KTM Duke-Familie testen

Die KTM Leser-Experience gibt 10 PS-Lesern die Möglichkeit, am 9. und 10. Juli 2021 rund um Mattighofen in Österreich die größten Mitglieder der KTM Duke-Familie zu testen.

Die KTM Leser-Experience findet vom 9. bis 10. Juli 2021 statt. Startpunkt ist die KTM Motohall in Mattighofen. Wer möchte kann die Motohall vor oder nach den Touren besuchen. Der KTM Motohall Audioguide bietet die Möglichkeit die Ausstellung in eigenem Tempo zu erleben.

KTM 890 Duke/R und KTM 1290 Super Duke R/GT

Das Highlight des Wochenendes sind natürlich die Mitglieder der KTM Duke-Familie, die für 10 MOTORRAD bzw. PS-Leser zum Test bereitstehen: KTM 890 Duke, KTM 890 Duke R, KTM 1290 Super Duke R und KTM 1290 Super Duke GT. Nach einer Vorstellung der Fahrzeuge geht es an beiden Tagen unter Anleitung von erfahrenen Tourguides auf abwechslungsreiche Touren durch Österreichs Seen- und Berglandschaft. Start und Ziel sind in Mattighofen in Oberösterreich. Die Kosten für die Übernachtung übernimmt KTM.

Hier könnt ihr euch bewerben

Einfach hier das Formular ausfüllen, das wir euch auf dieser Seite freischalten werden. Mit etwas Glück gehörst du zu den zehn Gewinnern, die am 9. und 10. Juli 2021 die Modelle KTM 890 Duke und KTM 890 Duke R, sowie die KTM 1290 Super Duke R und die KTM 1290 Super Duke GT nach Herzenslust testen dürfen. In der Teilnahme enthalten ist eine Übernachtung und die Möglichkeit, die KTM Motohall, die Highspeedwelt von KTM zu besichtigen.