Neu: Benelli TNT 500 Ein Tornado der Klasse A2

Benelli wächst weiter. Zumindest die Modellvarianten um den bewährten 500er-Twin. Nach Cruiser, Enduro und Modern Classic kommt mit der TNT 500 ein echtes Naked Bike mit offensivem Design. Wie gehabt mit A2-konformen 47,6 PS, aber mit neuem Chassis und Fahrwerk und wohl auch für den deutschen Markt.

Neue Benelli TNT 500

Die neue TNT 500 von Benelli wirkt besonders durch ihre Optik. Die Front deklassiert selbst eine KTM Duke zum Einheitsbrei und interpretiert tatsächlich etwas die alten TNT-Modelle mit 1130 und 899. Markant schwingt sich die Seitenverkleidung von der unteren Gabelbrücke bis hinter den gedrängten Tank. Tief, bis kurz über das Schwingenlager zieht sich die Heckverkleidung. Passend dazu die weißen Gussfelgen der gezeigten Variante in Grün-Weiß. Der bekannte Motor hängt in einem neuen Rahmen, der in Grundzügen von der Leoncino stammt, im Bereich der Zylinderkopfhalterung anders gezeichnet ist. Frisch und neu: TFT-Cockpit mit 5-Zoll-Bildschirm und Bluetooth für nicht näher genannte Connectivity-Funktionen

Neues TNT-Fahrwerk

Neu ist die Aluschwinge, deren Profile gerade ausgeführt sind, und die sich so stark von den bekannten Gullwing-Schwingen der anderen 500er-Modelle unterscheidet. Das hydraulisch vorspannbare Federbein steht steiler im Rahmen als bei der Leoncino 500. Ausgestattet mit einer einstellbaren Zugstufendämpfung bietet der Dämpfer 41,2 Millimeter Federweg, was auf eine indirekte Anlenkung von der Schwinge schließen lässt, da der Federweg an der Radachse mit 131 Millimetern deutlich länger ist. Im Lenkkopf steht eine USD-Gabel mit 50 Millimetern Standrohrdurchmesser, Zugstufeneinstellung und 125 Millimetern Federweg. Das Fahrwerk selbst steht auf 17-Zoll-Rädern mit Reifen in den Dimensionen 120/70 ZR 17 vorn und 160/60 ZR 17 hinten.

Bremsen von Benelli

Bisher hat die Benelli-Mutter QJ die europäischen Modelle immer prominent mit der 2nd-Line von Brembo bestückt, also mit den bekannten M4.32-Sätteln. Bei der TNT sind allerdings vorn radiale Sättel mit Benelli-Schriftzug montiert. Sie sind kombiniert mit halbschwimmenden 320er-Scheiben mit ABS. Ungewöhnlich groß ist die 260er-Scheibe am Hinterrad.

TNT 500 für kurze Beine

Sehr leicht macht Benelli den Aufstieg auf die neue TNT 500 kleineren Menschen. Die Sitzhöhe ist mit niedrigen 784 Millimetern leicht zu überschwingen. Im Anschluss gibt es zwar 199 vollgetankte Kilo zu beherrschen, was jedoch mit einem Lenker mit 933 Millimetern Breite leicht zu schaffen sein dürfte.

Farben, Preise und Verfügbarkeit

Benelli möchte die TNT 500 ab der zweiten Jahreshälfte 2023 auf den Markt bringen. Darunter wohl auch Deutschland, da sich dieses Modell hierzulande sehr gut ins bisherige Portfolio einreihen würde. Einen Preis hat Benelli noch nicht genannt. Er dürfte sich zwischen 6.000 und 6.500 Euro einpegeln.

Fazit

Benelli bringt den großen, kurzen Modellnamen TNT zurück. Früher stand TNT für Tornado Naked Tre, künftig bedeutet es Tornado Naked Twin. Über das Minibike TNT 125 sehen wir dabei einmal hinweg. Mit 500 Kubik, 47,6 PS und martialischer Optik arbeitet der bekannte Twin in einem neuen Chassis und neuen Fahrwerk. Ab dem Sommer 2023 möchte Benelli die neue TNT anbieten können, Preis noch offen.