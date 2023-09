In diesem Artikel:

Aus Italien, für Italien: 5 Exemplare der Suzuki GSX-8S mit der Kevin Schwantz-Tribute-Lackierung – handsigniert von Kevin Schwantz persönlich. Anlass ist eine Veranstaltung in Turin im September, bei der der 30. Jahrestag des Siegs beim 500er-Grand-Prix von Kevin Schwantz gefeiert wird.

Suzuki Italia lackiert dafür 5 Exemplare der Suzuki GSX-8S um, und zwar nach dem Vorbild der RGV 500 von 1993, die der Texaner damals pilotierte. Den Look gab der damalige Sponsor Lucky Strike vor, eine bekannte Zigarettenmarke. Die Suzuki GSX-8S ziert neben dem Autogramm von Kevin Schwantz auch dessen damalige Startnummer.

Preis für die Suzuki GSX-8S mit Kevin Schwantz-Tribute-Lackierung

Die Suzuki GSX-8S mit der Kevin Schwantz-Tribute-Lackierung kostet 11.490 Euro – erschwinglich für ein Sondermodell. Außer der Lackierung ist aber ansonsten auch alles unverändert an der GSX-8S, es sind also keine höherwertigeren Teile angebracht als am Serien-Bike. Der 776-Kubik-Parallel-Twin des Mittelklasse-Naked-Bikes leistet 83 PS und 78 Nm. MOTORRAD-Testredakteur Fabian Dresler ermittelte im Top-Test (MOTORRAD 13/2023): "Mit kultiviertem und kräftigem Motor, ausgewogenem Handling und satt dämpfendem Fahrwerk lässt die GSX-8S fahrdynamisch keine Wünsche offen. Schwächen leistet sie sich nirgends. Erscheinungsbild, Grundausstattung und Verarbeitung sind zudem der unteren Mittelklasse entwachsen, der Preis obendrein fair."