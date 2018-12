Sprache zu Text

Genau hier setzt Motochat an. Hinten am Motorrad wird ein kleines Display montiert, das per Laufschrift Nachrichten abbilden kann. Dazu gibt es ein kleines Steuergerät sowie eine App für das Smartphone. Jetzt wird nur noch ein Mikro im Helm benötigt. Sind alle Komponenten montiert und konfiguriert, so kann der Fahrer per Sprachbefehl seinen Wunschtext auf das Heckdisplay transportieren. So lässt sich ein nettes "Hallo" ebenso an den Hinterherfahrenden weitergeben wie "bleib weg" oder anders lautende Botschaften. Zudem lassen sich auch automatisch generierte Warnmeldungen abspielen, beispielsweise bei einer Notbremsung. Darüber hinaus besitzt das System auch eine Notruffunktion, die im Falle eines Unfalls das Auffinden des Fahrers erleichtern soll. Unter den Namen "Carchat" soll das Kommunikationssystem auch für Autofahrer angeboten werden.