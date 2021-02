Hornig BMW F 900 XR und F 900 R 900er vollgepackt mit Zubehör

Die BMW F 900 XR bekommt von Hornig eine Lenkererhöhung, um die Sitzposition noch komfortabler zu machen – damit geht’s nicht nur 30 mm nach oben, sondern der Lenker rückt auch um 25 mm näher an das Fahrpersonal ran. Vorne stellt sich ein rauchgraues Windschild gegen den Fahrtwind. Der Clou: Am oberen Ende ist es mit einem verstellbaren Spoiler versehen, der sich manuell in sieben Positionen justieren lässt und durch seine Hinterströmung Turbulenzen reduzieren soll. Optisch und funktionell gehören an die Hornig-BMW F 900 XR selbstverständlich auch die Windabweiser an den Lenker. Und wer sich ein größeres Blickfeld nach hinten wünscht, kann auf Hornigs Spiegelverbreiterungen zurückgreifen.

Im Cockpit thront über dem Farbdisplay der F 900 XR eine Navi-Halterung. Das Navi positioniert Hornig damit weit oben, so dass der Blick zurück auf die Straße einen möglichst kurzen Weg hat. Für das Navi-Display gibt es zudem eine Schutzfolie.

Sitzbankanpassung BMW F 900 XR

Wer seine Sitzbank anpassen lassen möchte, kann sie zu Hornig schicken und das Polster unter anderem mit einer Hohlkehle zur Steißbeinentlastung versehen lassen. Die Sitzbank um 15 mm verbreitern lassen, ist auch kein Problem, außerdem lässt sich der Sitz um 25 mm ab- oder aufpolstern.

Gepäcklösungen

Für das Gepäck auf Tour hat Hornig verschiedene Möglichkeiten im Programm. Der Tankrucksack kommt mit einem A5-Kartenfach und bietet bis zu sieben Liter Stauraum, kann aber ganz flach auch einfach nur die Karte beherbergen. Befestigt wird er mit vier Saugern am Tank. Wenn kein Sozius an Bord ist, kann auf diesem Platz eine Hecktasche mitfahren, sie passt aber auch auf eine Gepäckplatte hinter dem Beifahrer. Die bis zu 21 cm hohe Tasche schluckt acht bis 16 Liter Gepäck.

Hebel und Sturzschutz

Fast zu schade, um an einer roten BMW F 900 XR hinter den Windabweisern versteckt zu werden: die rot-schwarzen Tector Brems- und Kupplungshebel. Die Hebellänge der CNC-gefrästen Aluteile ist frei einstellbar und der Abstand zum Lenker lässt sich aus sechs Position wählen. Für den Lenker gibt es zusätzlich Lenkergewichte aus Edelstahl. Zusammen mit den Gabel-Sturzpads, den Sturzpads für die Schwinge und den Rahmenabdeckkappen sollen sie bei einem Sturz vor Beschädigungen schützen. Zu den Bike-Protektoren gesellen sich noch ein schwarz eloxierter Öldeckel und die hintere Kotflügelverlängerung, die Steinschläge und Verschmutzungen im Griff haben soll.

Zubehör für BMW F 900 R

Die BMW F 900 R wird von Hornig mit einem Touringschild versehen, der sich – ähnlich wie bei einer Ténéré ¬– am oberen Ende nach vorne streckt. Ungewohnter Anblick, aber die F 900 R kann es tatsächlich gut tragen. Dazu gibt’s einen neun bis 14 Liter großen Tankrucksack zwischen die Arme – auch dieses Modell kommt mit Kartenfach.

Griffpolster und Lenkergewichte sollen für weniger Vibrationen sorgen, die Seitenständervergrößerung für sicheres Abstellen und die Sturzbügel, Gabelsturzpads sowie Schwingen-Pads für möglichst keine – oder zumindest nur kleine – Schäden im Falle eines Sturzes.

Die blaue BMW F 900 R trägt die Tector Brems- und Kupplungshebel passenderweise in Blau. Im Gegensatz zu den roten Felgenaufklebern an der XR, blitzen an der F 900 R silberne Aufkleber. Gemeinsam haben beide von Hornig haben beide den Remus NXT-Schalldämpfer und die Schalthebelvergrößerung.

Preise zu sämtlichem Zubehör haben wir in der Bildergalerie vermerkt.

Fazit

Wer seine F 900er aufrüsten, anpassen oder einfach besser vor Schäden schützen möchte, der könnte bei der großen Auswahl von Hornig für alle Ansprüche fündig werden.