MOTORRAD-Podcast 125er-Champs #2 Der größte 125er-Test mit jugendlichen Testern

Einmal ganz verschiedene 125er-Motorräder testen – von der Supermoto über Sportler und Naked Bikes bis hin zum Chopper: Bei den 125er-Champs 2022 hatten 5 Jugendliche, zusammen mit zwei Testern aus dem MOTORRAD-Team, genau dazu die Möglichkeit. 2 Tage lang ging’s über die Schwäbische Alb, wurden Vorzüge und Nachteile der Bikes genau gegeneinander abgewogen.

Und das nicht ohne Grund, schließlich sollten die jugendlichen Testfahrer und Testfahrerinnen am Ende der 2 Tage ihren 125er-Champ des Jahres bestimmen, also das 125er-Bike, das ihnen am besten getaugt hat.

Wie es dazu kam, wie die jugendlichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausgewählt wurden, und wie es mit dem Testformat 2023 weitergehen soll – und zwar in der Printausgabe von MOTORRAD als auch auf zahlreichen Online-Kanälen: All das steht bei dieser 125er-Champs-Podcast-Folge im Mittelpunkt. Mit dabei: Eine Teilnehmerin der 125er-Champs, die ungefiltert von ihren Erlebnissen während der 3 Test-Tage erzählt.

Wie gefällt euch der Podcast? Hört rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.