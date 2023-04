MOTORRAD-Podcast 125er-Champs #4 Führerschein und Geld – wie komme ich an die 125er-Fahrerlaubnis und was kostet die?

Träume sind super. Besonders die vom eigenen, ersten Motorrad. Nur leider haben viele Träume einen Haken. Es braucht einiges, damit aus ihnen irgendwann einmal Realität wird. Bei einer 125er fällt der Schritt in Richtung Wirklichkeit vordergründig sehr leicht. Führerschein bestehen, Bike kaufen, losdüsen. Ein paar "Aber" bleiben aber dennoch, schließlich kostet das alles Geld. Und zwar nicht wenig. Und wie sieht so eine Fahrschulausbildung für die 125er-Klasse überhaupt aus? Genau diese Fragen stehen bei der 4. Folgen des 125er-Champs-Podcast im Mittelpunkt. Gemeinsam mit einer Fahrlehrerin und einem 125er-Fahrer lüften wir alle Geheimnisse des 125er-Führerschein, verraten, was der Spaß kostet – und zwar nicht nur bei der Führerscheinausbildung, sondern dauerhaft. Schließlich will der Tank der eigenen 125er immer gut gefüllt sein. Und wenn nach dem 125er-Führerschein noch nicht Schluss ist? Auch darauf gehen wir ein – erläutern, was euch auf dem langen Weg zum offenen Motorrad-Führerschein erwartet.

Wie gefällt euch der Podcast? Hört rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.