MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 35 Motorradfahren im Winter – Tipps für kalte Tage

In Folge 18 sprach das MOTORRAD Unterwegs-Team über luftige Kombis und Touren bei 40 Grad. In dieser Podcastfolge besprechen die Reiseredakteure Thorsten Dentges und Ferdinand Heinrich-Steige das andere (mitteleuropäische) Extrem: Motorradfahren bei winterlichen Temperaturen. Was funktioniert bei einstelligen Temperaturen am besten? Viel hilft viel? Zwiebelschalenprinzip? Oder ganz smart mit Heizweste und Heizhandschuh? Oder sollte man bei eisigen Temperaturen und gepökelten Straßen nicht einfach sämtliche Zweiräder stehen lassen?

Neben Bekleidungstipps von Kopf bis Fuß und ein paar eisigen Anekdoten geht es letztlich auch um die Frage, ob Wintertouren nicht auch ihren ganz eigenen Reiz haben, sofern man sie nicht völlig durchgefroren in einem Café abbrechen muss.

Übrigens: Unsere Service-Kollegen haben kürzlich Heizhandschuhe getestet. Und auch in diesem Test von Winterbekleidung findet ihr noch aktuelle Produkte für den Winter.

