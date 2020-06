Was hat euch auf’s Motorrad gebracht? War es das Traumbike, das als Poster über dem Bett hing oder ein Zweirad-Erlebnis in der Kindheit? Die Redakteure René Correra, Johannes Müller und Ferdinand Heinrich-Steige sprechen über ihre Motorrad-Sozialisation. Und darüber, warum manche Träume vielleicht am besten unerreicht bleiben sollten.