MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 9 Ungeplanter Motorradtrip durch Südamerika

Monatelang mit den Motorrädern durch Südamerika – das war so nicht geplant. Vor allem, weil eine der beiden Reisenden erst einmal den Führerschein machen musste. In Kolumbien.

Als Lisa Berg und Katharina Teut (beide 31) im Januar 2019 in Kuba ankommen, hatten sie noch keine Vorstellung davon, ihre Südamerikareise viele Monate später auf Motorrädern zu beenden. Doch unterwegs trafen sie andere Motorradreisende und langsam wurde aus einer Schnapsidee eine Sehnsucht und ein Plan. Nach der Überwindung sämtlicher Hindernisse, inklusive Theorie und schweißtreibender Fahrstunden in einer kolumbianischen Großstadt, wurde aus dem Südamerikatrip eine abenteuerliche Motorradtour mit vielen Höhen und ein paar Tiefen. In einem spannenden Gespräch mit den MOTORRAD-Podcastern Dina Dervisevic und Ferdinand Heinrich-Steige erzählen die beiden ihre Geschichte, die kaum ein größeres Plädoyer fürs Reisen auf dem Motorrad sein könnte. Das Entscheidende ist nie die Vorbereitung, sondern das Losfahren.

