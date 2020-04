Podcast MOTORRAD Fahrerin Folge 1 Motorräder für kleine Leute

Welche Motorräder eignen sich am besten für kleine Frauen – und auch für kleine Männer? Mit dieser Frage sind wir losgezogen und saßen rund 100 Motorräder Probe. Empfehlungen, Herausforderungen und Auffälligkeiten gibt's in der ersten Folge des neuen Podcasts MOTORRAD Fahrerin, dem Motorrad-Podcast von Frauen.

Motorräder für kleine Leute, Motorräder für kleine Frauen und für kleine Männer – diesem Thema nahmen sich die drei MOTORRAD-Redaktionsmitglieder Iris Fischer, Mona Pekarek und Dina Dervisevic an. Hierfür sind sie rund 100 aktuelle Modelle Probe gesessen. Tatsächlich war die umfangreiche Sitzproben-Tour für die Motorradmesse "Motorräder Dortmund" geplant, die vom 5. bis 8. März 2020 stattfand. Da MOTORRAD die Teilnahme aus bekannten Gründen absagte, sind die Kolleginnen für die Recherche auf die regionalen Händler ausgewichen, die zu diesem Zeitpunkt alle noch geöffnet hatten.

Innenbeinlänge messen und mit vergleichen

Die Kolleginnen berichten in ihrer ersten Podcast-Folge von ihren Erfahrungen, Flops und Favoriten beim Probesitzen. Mona und Dina messen 1,58 Meter, Iris ist 1,68 Meter groß. Viel wichtiger ist aber ein anderes Maß, nämlich die Innenbeinlänge. Mona kommt auf 72 Zentimeter, Dina auf 76 und Iris auf 79 Zentimeter. Damit ihr direkt einordnen könnt, welche Einschätzungen von uns auch auf euch zutreffen, schnappt euch ein Maßband, spannt es vom obersten Punkt auf der Innenseite des Oberschenkels bis runter auf den Boden. Wer kein Maßband hat, nimmt einfach eine Schnur oder Geschenkpapierband und misst dann mit dem Meterstab nach, wie viel Zentimeter Innenbeinlänge da zusammenkommen. Außerdem klären wir in dieser Folge: Was macht ein Motorrad überhaupt aus, damit es für kleiner gewachsene Motorradfahrerinnen und -fahrer geeignet ist? Mit einer niedrigen Sitzhöhe allein ist es nämlich nicht getan.

Iris Fischer Husqvarna - eine äußerst beliebte Marke. Kleingewachsene müssen sich leider darauf einstellen, dass es hier kein großes Angebot für sie gibt.

Podcast-Reihe MOTORRAD Fahrerin

Im Vordergrund stehen Themen und Fragen, die motorradfahrende Frauen beschäftigen, welche Motorräder sie fahren und was sie mit ihnen erleben. Es geht nicht um Abgrenzung. Es geht darum, die Fahrerinnen da draußen miteinzubeziehen. Neben den üblichen Motorradthemen, die für Frauen genauso interessant sind wie für Männer, tauschen sich weibliche Pilotinnen nach unseren Erfahrungen noch häufiger über die Rangiertauglichkeit von Moppeds aus sowie über Sitzhöhe und -breite sowie Schwer- oder Leichtgängigkeit der Kupplung. Und es gibt weitere, unzählige Motorradthemen, bei denen es sich lohnt, mal aus der weiblichen Sicht drauf zu schauen, darüber zu berichten und zu sprechen.

Hört einfach mal rein und sagt uns eure Meinung. Wir freuen uns über Post an podcast@motorradonline.de.