5 Jahre auf dem weißblauen Zeitstrahl: 2018 erschien die bisher neueste, seither aktuelle Reihenzweizylinder-Motorengeneration von BMW, für die Enduro-Modelle F 850 GS und F 750 GS. 2020 folgten, mit etwas mehr Hubraum und Leistung, das Naked Bike F 900 R sowie das moderne Sport-Touring-Konzept F 900 XR. Im Oktober 2021 meldeten die Bayerischen Motoren Werke eine neue Twin-Generation als Patent an. Dieses Patent wurde im April 2023 veröffentlicht, mitsamt hochinteressanten technischen Zeichnungen und Details.

Wesentlicher Unterschied gegenüber den bisherigen BMW-Twins ist die Anordnung der Kurbelwelle mitsamt den beiden Hubzapfen. Denn im Patent ist eindeutig ein sogenannter Gegenläufer zu erkennen, also mit 180 Grad Hubzapfenversatz. Ungleichmäßige Zündabstände: 180/540 Grad. Beim allerersten Reihenzweizylinder-Motor von BMW für die F 800-Modelle ab 2006 handelte es sich um einen Gleichläufer, also um einen "echten" Paralleltwin nach klassischem englischem Baumuster, ohne Hubzapfenversatz, mit gleichmäßigen Zündabständen von jeweils 360 Grad – und Boxer-Klang.

Beim aktuellen BMW-Twin, seit 2018 im Einsatz, sind die beiden Hubzapfen um 90 beziehungsweise 270 Grad versetzt. Zündabstände: 270/450 Grad, Klangbild: wie ein 90-Grad-V-Twin. Dieses Layout ist inzwischen das am weitesten verbreitete. Es ist oberhalb 500 Kubik in den Twins von Yamaha, Honda, Triumph, Royal Enfield und neuerdings auch von Suzuki zu finden.

Kompakter, leichter, kostengünstiger

Besonders und damit überhaupt erst patentwürdig ist die Anordnung der Ausgleichswelle: direkt an der Kurbelwelle, gegenläufig und mit doppelter Kurbelwellendrehzahl rotierend. Mit dem ausgleichenden Element verbunden ist die Kupplung, und mit der Kupplung wiederum der Elektrostarter. Auf diese in puncto Kraftfluss und Reibung ideal aneinander gereihte Weise können all diese Komponenten optimal kompakt im Motorgehäuse untergebracht werden.