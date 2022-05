Anzeige LIQUI MOLY Perfekt vorbereitet in die Motorradsaison

Langsam aber sicher werden die Tage länger, die Temperaturen steigen und das berühmte Kribbeln in der Gashand nimmt zu. Die Vorfreude auf die Zweiradsaison macht sich breit. Höchste Zeit also, das Motorrad aus dem Winterschlaf zu holen, um rechtzeitig die neue Saison einzuläuten. Doch vor der ersten Ausfahrt sollten unbedingt Technik und Optik überprüft und gegebenenfalls gewartet werden. Hier bietet LIQUI MOLY alles was das Motorradherz begehrt, damit der Saisonstart optimal geschmiert und gepflegt gelingt und nicht unplanmäßig auf dem Standstreifen endet.

Liqui Moly Auch Testsieger wie das Motorbike Multispray sorgen für einen gepflegten Auftritt bei der ersten Ausfahrt.

Ob für Motorrad, Moped, Roller, Trike, Quad oder Kart. Für Straße, Gelände oder Rennstrecke. Für alle, denen Biken als Lebenselixier dient, bietet LIQUI MOLY den perfekten Jungbrunnen – ein umfassendes Sortiment, das seinesgleichen sucht. Unter der Produktlinie MOTORBIKE erhalten Zweiradfans alles aus einer Hand: Dazu gehören in erster Linie die passenden Motoröle, die man schnell und einfach über den praktischen Online-Ölwegweiser findet, sowie Additive wie beispielsweise das Oil Additive, das für maximale Performance, weniger Verschleiß und mehr Fahrspaß sorgt. Aber auch Getriebeöle, Luftfilteröl, Gabelöle, Pflegeprodukte wie der Motorbike Cleaner, Kettenöl und sogar Reiniger fürs Helmvisier und Lederpflege für den Kombi gehören zum Sortiment. Alles in bekannt hoher LIQUI MOLY-Qualität und speziell auf die Bedürfnisse von Zweirädern abgestimmt.

Liqui Moly Spitzenqualität direkt von der Rennstrecke auf die Straße: Motorbike 4T Synth 5W-40 Street-Race

Dass LIQUI MOLY in Sachen Motorradprodukte ganz vorne mitfährt, zeigt unter anderem die Tatsache, dass der Motoröl- und Additivspezialist aus Ulm seit langem in der MotoGP engagiert ist und bereits seit 2015 als offizieller Schmierstofflieferant der Serien Moto2 und Moto3 fungiert. Das Besondere: Hierfür wurde kein exklusives Geheimmittelchen entwickelt, sondern sämtliche Teams beider Klassen verwenden das vollsynthetische Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race der schwäbischen Schmierstoffschmiede. Und wenn ein Serienöl den Extrembelastungen in Weltmeisterschaftsrennen standhält, beweist das die hervorragende Qualität des Motoröls. Dass dieses Öl auch für den Alltagseinsatz im Straßenverkehr "reibungslos" geeignet ist, versteht sich von selbst. Genauso, wie all die anderen Produkte aus LIQUI MOLYs MOTORBIKE-Serie.