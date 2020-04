MOTORRAD Leserwahl 2020 Top 10 der Kategorie Einsteiger-Bikes

Die KTM 390 Duke sichert sich mit 18,6 Prozent der Leserstimmen den ersten Platz in den diesjährigen Top 10 der Einsteiger-Bikes. Sie stand auch im Vorjahr auf dem obersten Treppchen des Podests. Mit einigem Abstand und 10,3 Prozent der Leserstimmen folgt auf Rang zwei das Konglomerat Honda CB 500 F/CBR 500 R. Ein kleiner Aufstieg, denn 2019 machten sie den dritten Platz. Der geht dieses Jahr an die Ducati Scrambler Sixty2 (8,0 Prozent der Leserstimmen), die sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um einen Platz verbessern konnte. Und genauso geht es auch der Honda CB 500 X, die dieses Jahr auf Rang vier (7,5 Prozent der Leserstimmen) landet und letztes Jahr den fünften Platz machte.

Dann folgt auf Rang fünf die BMW G 310 R/GS mit 6,9 Prozent der Leserstimmen. Ihr Absturz von Rang zwei im Vorjahr um drei Plätze nach unten, ist verantwortlich dafür, dass die drei zuvor genannten Modelle alle einen Platz gut machen konnten.

Nur ein Neuzugang in den Einsteiger-Top 10

Auf Rang sechs gibt es den ersten Neuzugang: die KTM 390 Adventure bekam 5,5 Prozent der Leserstimmen. Knapp dahinter platziert sich mit 5,2 Prozent der Stimmen die Yamaha MT-03 auf Rang sieben. Der achte Platz geht an die Kawasaki Z 400 (4,1 Prozent der Leserstimmen), auf Rang neun folgt die Royal Enfield Himalayan mit 4,0 Prozent Zustimmung und den Abschluss in den Top 10 der Einsteiger-Bikes macht die KTM 390 RC.

Dass sich die Leserwahl-Ergebnisse nicht immer mit dem Motorradmarkt decken, zeigt der Vergleich mit den Zahlen der Neuzulassungen – siehe unten in der Tabelle die letzte Spalte rechts "Platzierung Neuzulassungen 2019". "k. A." (keine Angaben) kann bedeuten, dass das Modell noch nicht oder erst kürzlich in den Verkauf rollte, oder es aber nicht in die Top 200 der Neuzulassungen geschafft hat. Denn da wird nicht auf Kategorien Rücksicht genommen.