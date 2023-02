MOTORRAD-Podcast 125er-Champs #1 Was braucht’s für den Start in die 125er-Welt?

Damit der Traum von der eigenen 125er überhaupt Realität werden kann, führt kein Weg am Führerschein vorbei. Aber einfach so zur nächsten Fahrschule und sofort durchstarten? Kann klappen. Sinnvoll ist es aber, sich vorher schon einmal ein paar Gedanken rund um die Führerschein-Ausbildung zu machen.

Das fängt schon bei der Wahl der Fahrschule an und hört bei den Kosten noch lange nicht auf. Was sind überhaupt Pflichtstunden? Wie läuft die theoretische Ausbildung ab? Was passiert, wenn ich eine Prüfung nicht packe? Und wie viel Geld muss ich mitbringen, um überhaupt mit dem Führerschein starten zu können?

Genau diese Themen kommen bei der ersten Folge des 125er-Champs-Podcasts auf den Tisch. 125er-FahrerInnen berichten von ihren Erlebnissen, sagen, was ihnen bei der Führerschein-Ausbildung wichtig war, wo Probleme lagen und worauf man auf jeden Fall achten soll. Damit ihr genau wisst, wie die Ausbildung läuft – für den perfekten Start ins eigene 125er-Leben!

Wie gefällt euch der Podcast? Hört rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.