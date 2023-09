Wenn Geld keine Rolle spielt oder Oma einen fetten Batzen zur ersten eigenen 125er beisteuert, darf’s gerne ein Neufahrzeug vom Händler sein. Dann ist man mit Garantie und zuverlässigem Ansprechpartner bei Problemen immer auf der sicheren Seite. Wer aber nicht so viel Kohle locker machen kann, muss zu gebrauchter 125er-Ware greifen. Doch wo finde ich die überhaupt und wie sollte ich meine Auswahl gestalten, damit das gewünschte Traumbike auch irgendwann vor der eigenen Haustür steht? Und wie beurteilt man den Zustand eines gebrauchten Bikes eigentlich richtig? Sturzschäden oder harmloser Umfaller – wann ist es besser, die Finger von einen noch so verlockenden Angebot zu lassen? All diese Aspekte beleuchten wir ausführlich mit einem Gebrauchtkauf-Experten von MOTORRAD, verraten alle Tipps, wie ihr lässig zu eurem gebrauchten 125er-Schätzchen findet. Damit am Ende der Tausch des Ersparten gegen eine 125er auch wirklich alle eure Erwartungen erfüllt und sich nicht im Nachhinein als Rohrkrepierer entpuppt.