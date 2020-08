MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 10 Diskussion um Sound, Lärm und Geräusch

Wo hört der Sound auf und wo fängt der Lärm an? Auch innerhalb der MOTORRAD-Redaktion gibt es hierzu vielfältige Meinungen. In dieser Podcast-Folge diskutieren die Redakteure Johannes, Ralf und Ferdinand über dieses Thema.

Das Thema Lärmbelästigung ist wohl fast so alt wie der Verbrennungsmotor selbst. Doch im Sommer 2020 wird darüber besonders intensiv diskutiert. So setzt Tirol auf Fahrverbote für bestimmte Motorräder, wenn auch auf diskussionswürdiger Grundlage. In der Diskussion sind außerdem Streckensperrungen am Wochenende sowie an Feiertagen. Gemeinden verbünden sich gegen Motorradlärm, Motorradfahrer solidarisieren sich in Petitionen und Demos. Der Druck auf die Motorradgemeinschaft und die Industrie wächst. Aber ab wann ist Sound Lärm? Wo entsteht er, und wie wird er wahrgenommen? Und was genau macht eine Auspuffklappe, von der überall geredet wird? Warum gibt es immer wieder neue Motorräder, die trotz strengerer Norm lauter als frühere Modelle sind? Warum ist der Elektroantrieb in diesem Fall womöglich gar keine Alternative? Die Redakteure Johannes Müller, Ralf Schneider und Ferdinand Heinrich-Steige bewegen sich auf schwierigem Terrain – zwischen verhärteten Fronten und der Gemeinschaft der Motorradfahrer, die in sich ebenfalls zwiegespalten ist.

Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:

